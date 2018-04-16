حسناء دنماركية شهيرة تطالب بمنح الكرة الذهبية لصلاح

طالبت لاعبة التنس الشهيرة الدنماركية كارولين فوزنياكي، بمنح الكرة الذهبية لهداف نادي ليفربول المصري محمد صلاح، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها هذا الموسم.

وقالت فوزنياكي المصنفة ثانية في رابطة محترفات التنس: "أنا سعيدة جدا بتأهل فريقي المفضل (ليفربول) لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. ومعجبة بالتأكيد بمحمد صلاح، فهو من أفضل اللاعبين في العالم حاليا ويستحق الكرة الذهبية.. آمل أن آراه قريبا".

وأضافت: "أتمنى فقط أن يبقى صلاح لأطول فترة ممكنة مع ليفربول".

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وحجز ليفربول بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين، بعد فوزه على مانشستر ستي بنتيجة (5-1) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن صلاح يقدم مستويات رائعة منذ انضمامه لليفربول الصيف الماضي، إذ يتصدر حاليا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 30 هدفا، وينافس أيضا للفوز بجائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن الكرة الذهبية (بالفرنسية Ballon d’Or بالون دور)، هي جائزة سنوية تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية لأفضل لاعب كرة قدم.

المصدر: وكالات