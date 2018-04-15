التعادل السلبي يحسم ديربي روما

فرض التعادل السلبي نفسه على ديربي العاصمة الإيطالية بين لاتسيو وضيفه روما، اليوم الأحد، في ختام المرحلة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.

وارتفع رصيد روما، المنتشي بتأهله التاريخي للدور قبل النهائي في النسخة الحالية لدوري الأبطال، إلى 61 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط أمام لاتسيو، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يبتعد الفريقان بفارق نقطة وحيدة خلف إنتر، صاحب المركز الخامس، المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم القادم.

المصدر: DPA