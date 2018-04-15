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أورال يهزم سبارتاك في افتتاح "يكاتيرينبورغ أرينا" أحد ملاعب مونديال 2018

15 أبريل 2018 | 14:20 GMT
أورال يهزم سبارتاك في افتتاح "يكاتيرينبورغ أرينا" أحد ملاعب مونديال 2018
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Павел Лисицын / Sputnik

تغلب فريق أورال على ضيفه سبارتاك موسكو في المباراة الافتتاحية الرسمية لملعب "يكاتيرينبورغ أرينا"، أحد ملاعب بطولة كأس العالم 2018، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الروسي.

واحتفل فريق أورال بأفضل طريقة ممكنة بافتتاح الملعب الجديد في مدينته، وذلك، بتغلبه على ضيفه سبارتاك موسكو 2-1، ليوقف سلسلة عدم الهزيمة في الدوري لنادي العاصمة الروسية عند 18 مباراة، وبالتحديد، منذ الـ19 من أغسطس 2017 عندما خسر سبارتاك أمام جاره لوكوموتيف بنتيجة 4-3.

سجل هدفي أصحاب الأرض كل من الروماني إيريك بيكفالفي والمغربي عثمان الكبير في الدقيقتين 37 و88 على التوالي، بينما سجل هدف سبارتاك الوحيد لاعبه الهولندي كوينسي بروميس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد سبارتاك عند 50 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع أورال رصيده إلى 33 نقطة في المركز التاسع.

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واستضاف "يكاتيرينبورغ أرينا" مباراة تجريبية في الأول من أبريل الجاري أمام روبين قازان وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستضيف ملعب يكاتيرينبورغ الذي يتسع لـ35 ألف متفرج 4 مباريات خلال نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف القادم، وهي:

1- مصر ضد الأوروغواي ضمن المجموعة الأولى في 15 يونيو

2- فرنسا ضد بيرو ضمن المجموعة الثالثة في 21 يونيو

3- اليابان ضد السنغال ضمن المجموعة الثامنة في 24 يونيو

4- المكسيك ضد السويد ضمن المجموعة السادسة في 27 يونيو

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر

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