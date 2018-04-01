أورال وروبين يتعادلان في افتتاح ملعب يكاتيرينبورغ استعدادا للمونديال

ساد التعادل الإيجابي 1-1 بين أورال وضيفه روبين قازان اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ24 من الدوري الروسي، وذلك، في المباراة التجريبية الأولى لملعب يكاتيرينبورغ استعدادا لكأس العالم.

افتتح روبين باب التسجيل عن طريق البلغاري إيفلين بوبوف في الدقيقة 34، وعادل أورال عن طريق الروماني إيريك بيكفالفي برأسية متقنة في الدقيقة 73، بعد 3 دقائق فقط من إضاعة زميله نيكولاي دميتروف لركلة جزاء.

وقبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بدقيقتين تلقى بيكفالفي صاحب هدف أورال الطرد بعد نيله الإنذار الثاني.

وبهذا التعادل رفع أورال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن، ورفع روبين رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز.

🏟️На Екатеринбург Арене прошел первый матч после реконструкции к #ЧМ2018 🙌@FCURAL сыграл вничью с @fcrk 1:1 в матче 24-го тура РФПЛ 📸 pic.twitter.com/0IuM1lQgpw — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 1, 2018

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ويستضيف ملعب يكاتيرينبورغ الذي يتسع لـ35 ألف متفرج 4 مباريات خلال نهائيات كأس العالم التي تستضيفها روسيا الصيف القادم، وهي:

1- مصر ضد الأوروغواي ضمن المجموعة الأولى في 15 يونيو

2- فرنسا ضد بيرو ضمن المجموعة الثالثة في 21 يونيو

3- اليابان ضد السنغال ضمن المجموعة الثامنة في 24 يونيو

4- المكسيك ضد السويد ضمن المجموعة السادسة في 27 يونيو

المصدر: تاس

أليكسي اسبر