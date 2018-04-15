رونالدو يغيب عن الريال في مواجهة ملقا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن قائمة تضم 19 لاعبا لمواجهة نادي ملقا اليوم الأحد، في ختام الجولة الـ32 من الدوري الإسباني لكرة القدم وغاب عن القائمة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويغيب عن القائمة بالإضافة لرونالدو، كل من الويلزي غاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي رافاييل فاران.

وجاء في قائمة الريال:



في حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، لوكا.



في خط الدفاع: كارفاخال، راموس، فاييخو، مارسيلو، ثيو، أشرف.



في خط الوسط: كاسيميرو، كروس، يورينتي، كوفاسيتش، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس.



في خط الهجوم: بنزيما، فاسكيز، مايورال.

Роналду, Бейл и Модрич не попали в заявку "Реала" на матч с "Малагой" https://t.co/7xQG1jywrq — Р-Спорт (@rsportru) April 15, 2018

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وتبدو مهمة النادي الملكي سهلة في اقتناص النقاط الثلاث من مضيفه المتواضع ملقا، الذي يتذيّل قائمة ترتيب الفرق بعد31 جولة من الدوري الإسباني.

وسيحاول ريال مدريد اقتناص المركز الثالث من فالنسيا، بعد خسارة الأخير أمس السبت أمام المتصدر برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر