برشلونة يتجاوز الخيبة الأوروبية ويحقق رقما تاريخيا في الليغا

تجاوز برشلونة الإسباني كابوس خروجه من ربع نهائي دوري الأبطال، وحقق رقما قياسيا تاريخيا بعدد المباريات المتتالية دون خسارة في الليغا، بفوزه على ضيفه فالنسيا في قمة الجولة الـ32.

وانفرد برشلونة بالرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية دون خسارة في البطولة بـ39 مباراة، بعد أن تشارك بـ38 مباراة منذ الجولة الماضية مع ريال سوسييداد الذي كان رقمه صامدا منذ موسم 1979-1980.

Barcelona makes La Liga history pic.twitter.com/x4f6BqVuQ4 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 14, 2018

ورفع برشلونة رصيده في صدارة الترتيب إلى 82 نقطة، بفارق 14 نقطة أمام أتلتيكو مدريد أقرب منافسيه.

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وكان الفريق الكتالوني العملاق في طريقه لبلوغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه الكبير على ضيفه روما الإيطالي 4-1 في ذهاب ربع النهائي، لكنه مني بخسارة مفاجئة بثلاثة أهداف نظيفة إيابا في روما وضعته خارج البطولة التي كان من أبرز المرشحين لإحراز لقبها.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر