برشلونة يهزم فالنسيا ويواصل زحفه نحو لقب الليغا

اقترب برشلونة من حسم لقب الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز على ضيفه فالنسيا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ32 من الدوري اليوم السبت.

سجل هدفي برشلونة كلا من الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة 15، والفرنسي صامويل أومتيتي في الدقيقة 51، بينما أحرز داني باريخو هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

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وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 65 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وفي مباراة أخرى اليوم تعادل إشبيلية وضيفه فياريال بهدفين لكل منهما.

المصدر: RT

أليكسي اسبر