ليون يقسو على أميان في الدوري الفرنسي

واصل ليون انتفاضته وصحوته المتأخرة في الدوري الفرنسي وسحق ضيفه أميان 3-0، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 33 من المسابقة.

وأنهى ليون الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف، سجله ماريانو دياز في (د.30) وأضاف ممفيس ديباي وبرتران تراوري، الهدفين الآخرين للفريق، في (د.83 و85).

ورفع ليون رصيده إلى 66 نقطة، بعدما حقق الانتصار الخامس على التوالي في المسابقة، ليعزز موقعه في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط خلف موناكو حامل اللقب، وصاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد أميان عند 37 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع عشر، بعدما هزم للمرة الأولى خلال آخر 5 مباريات خاضها في المسابقة.

المصدر: DPA