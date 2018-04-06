المقصية لم تشفع لرونالدو أمام صلاح!

اختير هداف ليفربول المصري محمد صلاح، كأفضل لاعب في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، متفوقا على الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واحتل صلاح المركز الأول بعدما نال 57% من الأصوات، وجاء رونالدو ثانيا بحصوله على 35 %، وحل صانع ألعاب بايرن ميونيخ الألماني، الكولومبي خاميس رودريغيز في المركز الثالث (5%)، متبوعا بمدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه (4%).

Bravo, Mohamed Salah - voted #UCL Player of the Week (57%). 👏👏👏 pic.twitter.com/gWqN0vbX4q — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 6 апреля 2018 г.

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وكان رونالدو قد خطف الأضواء في جولة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بعدما سجل هدفا مذهلا من ضربة مقصية في شباك نادي يوفنتوس، إلا أن هذا الهدف الرائع لم يضمن له الفوز بلقب أفضل لاعب، والذي عاد لصلاح لقيادته "الريدز" للفوز على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، سجل منها الفرعون المصري هدفا وصنع آخر.

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المصدر: sports.ru

عمر بيكضاض