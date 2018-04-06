شاهد.. هدف رائع بكعب قدم مهاجم النسور

سجل مهاجم لاتسيو الإيطالي، ماركو بارولو، هدفا رائعا في شباك ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي (4-2)، في اللقاء الذي جمعهما، أمس الخميس، في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي.

وحول ماركو بارولو كرة عرضية من الجهة اليمنى، بطريقة رائعة "بكعب قدمه" إلى داخل الشباك ووضعها في الزاوية اليسرى البعيدة، وذلك في الدقيقة الـ 49، مسجلا الهدف الثاني لفريقه. بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى، كل من زملائه، سيناد لوليتش (د. 8)، فيليبي أندرسون (د. 74)، شيرو إيموبيلي (د. 76)، في حين حملت ثنائية الفريق النمساوي توقيع كل من، فالون بيرايشا وتاكومي مينامينو، في الدقيقتين (30 من ضربة جزاء، و71) على الترتيب، على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة روما.

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ووضع فريق لاتسيو، بعد هذا الفوز، قدمه في المربع الذهبي للدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

المصدر: RT

نايف الكوردي