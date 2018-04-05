شاهد.. نسور لاتسيو تنقض على ريد بول النمساوي
Reuters Max Rossi
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اقترب فريق لاتسيو من بلوغ الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد تغلبه على ضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي (4-2)، في مباراة الذهاب التي جرت بينهما، اليوم الخميس.
وتوالى على تسجيل رباعية نسور لاتسيو كل من، سيناد لوليتش (د. 8)، ماركو بارولو (د. 49)، فيليبي أندرسون (د. 74)، شيرو إيموبيلي (د. 76)، بينما حملت ثنائية الفريق النمساوي توقيع كل من، فالون بيرايشا وتاكومي مينامينو، في الدقيقتين (30 من ضربة جزاء، 71) على الترتيب، على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة روما.
المصدر: RT
نايف الكوردي