أتلتيكو مدريد يكرم ضيفه سبورتينغ لشبونة بثنائية (فيديو)

تغلب فريق أتلتيكو مدريد على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، وذلك في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وصعق الإسباني كوكي، لاعب "الروخي بلانكوس"، الضيوف بهدف سريع، سجله بعد مرور 22 ثانية فقط من انطلاق صافرة البداية.

وضاعف زميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان النتيجة، بحلول الدقيقة 40ـ من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد.

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