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شاهد.. أتلتيكو مدريد يصعق ضيفه سبورتينغ لشبونة

الرياضة

شاهد.. أتلتيكو مدريد يصعق ضيفه سبورتينغ لشبونة
Reuters Sergio Perez
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باغت فريق أتلتيكو مدريد ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بهدف سريع، في المباراة بينهما، اليوم الخميس، وذلك في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وصعق الإسباني كوكي، لاعب "الروخي بلانكوس"، الضيوف بهدف سريع، بعد مرور 22 ثانية فقط من انطلاق صافرة البداية، على ملعب "ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد.

 

المصدر: RT

نايف الكوردي 

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