شاهد.. كأس العالم في بلد ميسي

واصلت النسخة الأصلية لكأس العالم لكرة القدم، جولتها العالمية، وتوقفت لمدة أسبوع كامل في محطتها بالأرجنتين، برفقة مندوب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحمل المهاجم الفرنسي دافيد تريزيغه بطل العالم مونديال 1998، الكأس إلى الأرجنتين.

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Целую неделю Кубок Чемпионата мира FIFA провел в Аргентине🇦🇷, куда его привез чемпион мира 1998 года Давид Трезеге🇫🇷

Как это было: 📹

Меньше, чем через месяц, трофей вернется в Россию, где останется до конца #ЧМ2018!🇷🇺#ТурКубка pic.twitter.com/caaiNNLP3d — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) April 5, 2018

ورشح تريزيغه، في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية، منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم، التي تستضيفها روسيا في الفترة ما بين (14 يونيو و15 يوليو 2018)، بقوله "الأرجنتين مرشحة للفوز بالمونديال لأنها تحظى بأفضل لاعب في العالم وهو ليونيل ميسي، كما أنها لديها العديد من اللاعبين على مستوى عال".

وأشار الفرنسي إلى أن هناك منتخبات أخرى مرشحة للفوز بمونديال روسيا، منها ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، مشيدا في الوقت ذاته بمنتخب البرازيل، الذي يقدم كرة رائعة خلال الفترة الأخيرة.

وحظي الآلاف من الأرجنتينيين بمشاهدة جائزة البطولة الأكثر شهرة في عالم الرياضة، وكذلك التقاط صور تذكارية بجانب النسخة الأصلية للكأس، التي يمني عشاق التانغو النفس بالتتويج بها للمرة الثالثة في تاريخها، بعد نسختي (الأرجنتين 1978، والمكسيك 1986).

وحطت كأس العالم، بعد محطة الأرجنتين، رحالها اليوم الخميس في كولومبيا، وذلك قبل نحو شهر من عودتها إلى روسيا.

المصدر: "alghad.com"

نايف الكوردي