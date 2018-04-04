شاهد.. محمد صلاح يخرج مصابا من موقعة "إنجلترا"

أصيب النجم المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه ليفربول ضد ضيفه مانشستر سيتي (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرج الفرعون محمد صلاح من الملعب مصابا في الدقيقة 53، متأثرا بآلام في الفخذ، ودخل بدلا منه لاعب خط الوسط الهولندى جورجينيو فينالدوم.

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وأفاد موقع "Mirror" أن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أكد للصحفيين بعد اللقاء بأن إصابة نجم المنتخب المصري لا تدعو للقلق، بقوله: "أخبرني (صلاح) بعد المباراة أن كل شيء على ما يرام، ويشعر بحالة جيد، وآمل أن يكون الأمر كذلك. سننتظر للحصول على تشخيص دقيق".

وجاء ذلك بعد أن سجل الدولي المصري هدف التقدم للريدز مبكرا، في الدقيقة 12 من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. ومن ثم صنع الهدف الثالث لزميله المهاجم السنغالي ساديو ماني، في الدقيقة 31، من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جمعهما على إستاد "إنفيلد".

المصدر: "sport-express"

نايف الكوردي