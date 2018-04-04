بالفيديو.. هدف برشلونة في مرمى روما

تقدم فريق برشلونة على ضيفه روما، في المباراة بينهما اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، وذلك ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وجاء هدف الفريق الكاتالوني، في الدقيقة 38، بـ "نيران صديقة" سجله المدافع الإيطالي دانيلي دي روسي، "بالتخصص"، خطأ في مرماه أثناء محاولته تشتيت الكرة من أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتلقت شباك الفريق الإيطالي هدفا ثانيا بـ "نيران صديقة" أيضا، سجله مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس، خطأ في مرماه عند الدقيقة 55.

وعمق المدافع الإسباني جيرارد بيكية جراح فريق العاصمة روما بتسجيله الهدف الثالث في مرماه، 59، من متابعة لكرة مرتدة من الحارس البرازيلي أليسون بيكير.

وقلص المهاجم البوسني إيدن دجيكو الفارق لذئاب روما، في الدقيقة 80، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، على يمين الحارس الألماني تير شتيغن.

إقرأ المزيد

المصدر: RT

نايف الكوردي