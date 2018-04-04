الإيطالي كابيللو: روسيا ستنجح في تخطي الدور الأول

أدلى الإيطالي المشهور فابيو كابيللو بتصريحات بشأن حظوظ المنتخب الروسي في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، وتنظيم روسيا لنهائيات هذه البطولة، وفشل منتخب بلاده في بلوغ هذا المونديال.

وقال كابيللو، في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "لقد تابعت حفل القرعة. أعتقد أن الروس سينجحون في تخطي الدور الأول".

وأضاف المدرب الإيطالي، الذي أشرف على تدريب منتخب روسيا وقاده في مونديال البرازيل 2014، قائلا: "خلال إقامتي في روسيا، تقاسمت معهم تجربتي، لكنني تعلمت أشياء كثيرة أيضا. آمل أن يسمح هذا الاحتكاك للفريق بمقاربة البطولة بشكل جيد والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة. سيكون ذلك خبرا سارا لهذا البلد، الذي يستثمر الكثير في كرة القدم".

"أعتقد أن الروس سينجحون في تخطي الدور الأول،"

مقابلة حصرية مع فابيو كابيلو الذي يتحدث عن روسيا 2018 ويتذكر معنا مشاركته كلاعب، ذكريات هدفه في كأس العالم، تجربته كمدرب مع إنجلترا، رأيه في مستوى الكرة الإيطالية والمزيد

المقابلة كاملة ⬅️ https://t.co/82O2Om2ZsF pic.twitter.com/JkmNyEKiSK — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) April 3, 2018

وحول توقعاته من روسيا كدولة مضيفة للعرس الكروي الكبير، قال كابيللو: "أعتقد أنه لن تكون هناك أي مشكلة. روسيا دولة كبيرة ومواطنوها رائعون. لقد استثمروا الكثير في هذه النسخة من كأس العالم، وأتوقع أن يسير كل شيء على أفضل ما يرام. سيحاول الروس ترك انطباع جيد أمام أنظار العالم، ولديهم كل المؤهلات لتنظيم بطولة كبيرة".

وعلق المدرب الإيطالي على فشل منتخب بلاده في التأهل إلى مونديال روسيا 2018، وما يجب أن يفعله الأزوري لاستعادة الأمجاد الغابرة، بالقول: "حزنت كثيرا على عدم تمكن إيطاليا من السفر إلى روسيا. لقد فزنا بهذه المسابقة أربع مرات، ونحن نُعتبر تاريخيا من بين أقوى المنتخبات على الساحة الدولية. لكن كرة القدم الإيطالية في أزمة حاليا. لا نملك لاعبين كبار، وهذا بدوره يؤثر على أداء المنتخب الوطني. يجب أن نبدأ من الصفر لفهم ماهية مشاكلنا. من المهم برأيي بناء شيء مختلف، استنادا إلى خصائص لاعبي كرة القدم الإيطاليين. لا أعتقد أننا سنستفيد شيئا من محاولة نسخ أسلوب الأمم الأخرى".

وحصل فابيو كابيللو خلال مسيرته كلاعب على العديد من الألقاب، وخاصة خلال فترته الذهبية مع فريق ميلان، في أوائل التسعينات، ومثل منتخب بلاده كلاعب، في نسخة ألمانيا الغربية 1974، وبعد ستة وثلاثين عاما، قاد كمدرب منتخب إنجلترا إلى الدور ثمن النهائي في مونديال جنوب إفريقيا 2010، كما تولى تدريب منتخب روسيا وقاده في نهائيات بطولة كأس العالم 2014، في البرازيل.

المصدر: "fifa.com"

نايف الكوردي