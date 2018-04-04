كل شيء

الإيطالي كابيللو: روسيا ستنجح في تخطي الدور الأول

04 أبريل 2018 | 15:34 GMT
الإيطالي كابيللو: روسيا ستنجح في تخطي الدور الأول
انسخ الرابط https://ar.rt.com/k2i5
/ Sputnik

أدلى الإيطالي المشهور فابيو كابيللو بتصريحات بشأن حظوظ المنتخب الروسي في نهائيات بطولة كأس العالم 2018، وتنظيم روسيا لنهائيات هذه البطولة، وفشل منتخب بلاده في بلوغ هذا المونديال.

وقال كابيللو، في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "لقد تابعت حفل القرعة. أعتقد أن الروس سينجحون في تخطي الدور الأول".

وأضاف المدرب الإيطالي، الذي أشرف على تدريب منتخب روسيا وقاده في مونديال البرازيل 2014، قائلا: "خلال إقامتي في روسيا، تقاسمت معهم تجربتي، لكنني تعلمت أشياء كثيرة أيضا. آمل أن يسمح هذا الاحتكاك للفريق بمقاربة البطولة بشكل جيد والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة. سيكون ذلك خبرا سارا لهذا البلد، الذي يستثمر الكثير في كرة القدم".

وحول توقعاته من روسيا كدولة مضيفة للعرس الكروي الكبير، قال كابيللو: "أعتقد أنه لن تكون هناك أي مشكلة. روسيا دولة كبيرة ومواطنوها رائعون. لقد استثمروا الكثير في هذه النسخة من كأس العالم، وأتوقع أن يسير كل شيء على أفضل ما يرام. سيحاول الروس ترك انطباع جيد أمام أنظار العالم، ولديهم كل المؤهلات لتنظيم بطولة كبيرة".

وعلق المدرب الإيطالي على فشل منتخب بلاده في التأهل إلى مونديال روسيا 2018، وما يجب أن يفعله الأزوري لاستعادة الأمجاد الغابرة، بالقول: "حزنت كثيرا على عدم تمكن إيطاليا من السفر إلى روسيا. لقد فزنا بهذه المسابقة أربع مرات، ونحن نُعتبر تاريخيا من بين أقوى المنتخبات على الساحة الدولية. لكن كرة القدم الإيطالية في أزمة حاليا. لا نملك لاعبين كبار، وهذا بدوره يؤثر على أداء المنتخب الوطني. يجب أن نبدأ من الصفر لفهم ماهية مشاكلنا. من المهم برأيي بناء شيء مختلف، استنادا إلى خصائص لاعبي كرة القدم الإيطاليين. لا أعتقد أننا سنستفيد شيئا من محاولة نسخ أسلوب الأمم الأخرى".

وحصل فابيو كابيللو خلال مسيرته كلاعب على العديد من الألقاب، وخاصة خلال فترته الذهبية مع فريق ميلان، في أوائل التسعينات، ومثل منتخب بلاده كلاعب، في نسخة ألمانيا الغربية 1974، وبعد ستة وثلاثين عاما، قاد كمدرب منتخب إنجلترا إلى الدور ثمن النهائي في مونديال جنوب إفريقيا 2010، كما تولى تدريب منتخب روسيا وقاده في نهائيات بطولة كأس العالم 2014، في البرازيل.

المصدر: "fifa.com"

نايف الكوردي 

مشهور في المجتمع
انتهاء الجولة الـ2 لبيع تذاكر المونديال
04 أبريل 2018 | 16:46 GMT
الإيطالي كابيللو: روسيا ستنجح في تخطي الدور الأول
04 أبريل 2018 | 15:34 GMT
نيمار يقتني سيارات باهظة الثمن!
04 أبريل 2018 | 13:17 GMT
تعاون دولي لتأمين وإنجاح مونديال روسيا
04 أبريل 2018 | 09:40 GMT
الفيفا قد يمنع إبراهيموفيتش من المشاركة في مونديال روسيا
03 أبريل 2018 | 15:52 GMT
الشرطة السياحية تستعد لتأمين مونديال روسيا
03 أبريل 2018 | 13:57 GMT
انتهاء الفرصة ما قبل الأخيرة لشراء تذاكر مونديال روسيا 2018
03 أبريل 2018 | 13:52 GMT
ملعب فولغوغراد جاهز لاستضافة مباريات مونديال 2018
03 أبريل 2018 | 09:56 GMT
ميسي يتحدث عن موعد اعتزاله ويرشح 3 منتخبات للظفر بمونديال 2018
03 أبريل 2018 | 08:05 GMT
اختبارات المنشطات تهدد مشاركة المصري صلاح في المونديال
03 أبريل 2018 | 07:11 GMT
جاهزية ملعب سان بطرسبورغ لمونديال 2018
02 أبريل 2018 | 17:23 GMT
إقامة أول مباراة في "يكاتيرينبورغ أرينا" أحد ملاعب مونديال 2018
02 أبريل 2018 | 16:40 GMT
كلوب يكشف عن اللحظة الفارقة في حياة صلاح
02 أبريل 2018 | 13:17 GMT
أفضل هداف في تاريخ آيسلند يعلق على مقاطعة بلاده مونديال روسيا
02 أبريل 2018 | 09:50 GMT
أورال وروبين يتعادلان في افتتاح ملعب يكاتيرينبورغ استعدادا للمونديال
01 أبريل 2018 | 16:14 GMT
إبراهيموفيتش: أنا وحدي صاحب قرار المشاركة في مونديال روسيا
31 مارس 2018 | 12:23 GMT
إيمري يحدد موعد عودة نيمار إلى سان جيرمان
30 مارس 2018 | 19:18 GMT
الاتحاد الروسي لكرة القدم يذكِّر اللاعبين بمعايير تجنب المنشطات
30 مارس 2018 | 15:48 GMT
اختيار طاقم تحكيم روسي ضمن قائمة حكام كأس العالم 2018
30 مارس 2018 | 13:08 GMT
بريطانيا تغيب عن كأس العالم على مستوى التحكيم للمرة الأولى منذ 80 عاما
30 مارس 2018 | 10:41 GMT
عمرو دياب إلى روسيا لدعم منتخب الفراعنة
30 مارس 2018 | 08:58 GMT
اختيار 36 حكما 5 منهم عرب لإدارة مباريات مونديال روسيا
29 مارس 2018 | 16:16 GMT
بالفيديو.. لفتة مؤثرة من بوغبا تجاه والده الراحل
28 مارس 2018 | 19:03 GMT
إنجاز غير مسبوق للمنتخب التونسي في تصنيف الفيفا "القادم"
28 مارس 2018 | 17:18 GMT
كوبر: قائمة المنتخب المصري شبه جاهزة
28 مارس 2018 | 16:35 GMT
سداسية إسبانيا تحل عقدة بيكيه مع جماهير مدريد
28 مارس 2018 | 15:39 GMT
كان يطلي الأرصفة عندما أُذلت البرازيل .. واليوم ينتقم
28 مارس 2018 | 13:38 GMT
آل الشيخ بعد رباعية بلجيكا: نحن أبطال في البلاي ستيشن
28 مارس 2018 | 12:55 GMT
الصحف الإسبانية تتغنى بالسداسية التاريخية على الأرجنتين
28 مارس 2018 | 11:37 GMT
ميسي يغادر غاضبا بعد تلقي شباك الأرجنتين للهدف السادس (فيديو)
28 مارس 2018 | 10:20 GMT
بالفيديو.. إسبانيا تسحق الأرجنتين بغياب ميسي
27 مارس 2018 | 22:11 GMT
إيطاليا تعادل إنجلترا في الدقائق الأخيرة
27 مارس 2018 | 21:50 GMT
السعودية تخسر أمام بلجيكا "وديا"
27 مارس 2018 | 21:34 GMT
المغرب يهزم أوزبكستان استعدادا للمونديال
27 مارس 2018 | 21:22 GMT
البرازيل ترد الاعتبار بالفوز على ألمانيا "وديا"
27 مارس 2018 | 21:05 GMT
الخزري يقود تونس للفوز على كوستاريكا "وديا"
27 مارس 2018 | 20:27 GMT
فرنسا تتغلب على روسيا وديا استعدادا للمونديال (فيديو)
27 مارس 2018 | 17:55 GMT
ميسي: مونديال روسيا فرصتي الأخيرة
27 مارس 2018 | 16:39 GMT
اليابان تخسر وديا أمام أوكرانيا
27 مارس 2018 | 15:50 GMT
التشكيلة الأساسية لمواجهة روسيا وفرنسا
27 مارس 2018 | 15:05 GMT