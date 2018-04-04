الروسية رودينا تودع مونتيري.. فيديو

أخفقت الروسية يفغينيا رودينا في تخطي حاجز الدور الأول من دورة مونتيري المكسيكية للتنس، إثر خسارتها أمام الأمريكية إيليسون ريسكي.

وخسرت اللاعبة الروسية أمام منافستها الأمريكية، بمجموعتين من دون رد، بنتيجة: (0-6) و(6-7) في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء.

وستلعب إليسون ريسكي في الدور المقبل مع النجمة الإسبانية غاربيني موغوروزا، التي تغلبت بدورها على صاحبة الأرض المكسيكية ريناتا ساراسوا، بسهولة بمجموعتين متتاليتين، وبنتيجة واحدة: (6-1) و(6-1).

المصدر: "sportbox.ru"

نايف الكوردي