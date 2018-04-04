تعاون دولي لتأمين وإنجاح مونديال روسيا

أعلن رئيس جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف اليوم، أنه يتوقع أن يساعد التعاون مع الأجهزة الأمنية في بقية الدول، روسيا في تأمين وإنجاح نهائيات بطولة كأس العالم 2018.

وقال المسؤول الروسي: "تستضيف روسيا نهائيات كأس العالم لكرة القدم الصيف المقبل، ونتوقع أن يساعد التعاون بيننا وبين الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون في حكومات الدول الأجنبية في تأمين وحماية هذا الحدث من أي أعمال تخريبية، وبصورة فعالة وكما في السنوات الماضية".

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وستقام نهائيات البطولة التي ستشهد مشاركة 32 منتخبا منذ الـ14 من يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبلين على حلبات 12 ملعبا في 11 مدينة روسية.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض