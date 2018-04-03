شاهد.. رونالدو " المدمر" يعمق جراح اليوفي بهدف "عالمي"

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد إلى تحقيق فوز ساحق على يوفنتوس (3-0)، في عقر داره،، اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا" التسجيل مبكرا للفريق الملكي، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية اللقاء، وذلك من متابعة لكرة عرضية من قبل زميله إيسكو من الجهة اليسرى، أرسلها في الزاوية البعيدة على يسار الحارس العملاق جانلويجي بوفون.

وعاد رونالدو "صاروخ ماديرا"، في الشوط الثاني، وضاعف النتيجة بهدف "خارق" أحرزه بتسديدة رائعة "بمقصية" في الزاوية اليمنى، في الدقيقة 64.

وتلقى اليوفي ضربة موجعة ثالثة، في الدقيقة 66، بطرد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.

وعزز الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو تقدم الفريق الملكي بتسجيله الهدف الثالث، في الدقيقة 72، من عمر المباراة التي جرت، على ملعب "أليانز (يوفنتوس) أرينا"، في مدينة تورينو.

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ووضع ريال مدريد، بعد هذا الفوز العريض، قدما له في الدور نصف النهائي، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره، يوم 11 أبريل الجاري، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في العاصمة مدريد.

المصدر: RT

نايف الكوردي