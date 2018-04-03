شاهد.. المدمر رونالدو يضرب حصون السيدة العجوز

هز الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، شباك مضيفه يوفنتوس مبكرا في المباراة بينهما، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتابع كريستيانو رونالدو "صاروخ ماديرا" كرة عرضية من قبل زميله إيسكو من الجهة اليسرى، في الزاوية البعيدة على يسار الحارس العملاق جانلويجي بوفون، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية اللقاء، على ملعب "أليانز (يوفنتوس) أرينا"، في مدينة تورينو.

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المصدر: RT

نايف الكوردي