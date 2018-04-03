يوفنتوس وريال مدريد .. التشكيلة الأساسية

كشف مدربا يوفنتوس وضيفه ريال مدريد، التشكيلة الأساسية لهما، لخوض اللقاء المرتقب بينهما، اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسيبدأ الإيطالي ماسيمليانو اليغري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، المباراة، التي ستقام على ملعب "أليانز (يوفنتوس) أرينا" في مدينة تورينو، بالتشكيلة الأساسية التالية:

1- جانلويجي بوفون

2- ماتيا دي تشيليو

15- أندريا بارزالي

3- جورجيو كيلليني

22- الغاني كوادو اسامواه

6- الألماني سامي خضيرة

30- الأوروغوياني رودريغو بيتانكور

11- البرازيلي كوستا دوغلاس

10- الأرجنتيني باولو ديبالا

12- البرازيلي أليكس ساندرو

9- الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

بينما وضع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية التالية للفريق الملكي لمواجهة السيدة العجوز:

1- الكوستاريكي كيلور نافاس

2- دانييل كارفاخال

4- سيرخيو راموس

5- الفرنسي رافائيل فاران

7- البرتغالي كريستيانو رونالدو

8- الألماني توني كروس

9- الفرنسي كريم بنزيما

10- الكرواتي لوكا مودريتش

12- البرازيلي مارسيلو

14- البرازيلي كاسيميرو.

22- إيسكو.

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المصدر: "facebook/juventusfc/RealMadrid"

نايف الكوردي