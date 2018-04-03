شاهد.. الماتادور راموس يختبر قدراته قبل مواجهة السيدة العجوز

وضع قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس اللمسات الأخيرة في تدريباته، قبل المواجهة المرتقبة بين يوفنتوس وضيفه ريال مدريد، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسدد سيرخيو راموس، قلب الدفاعي الملكي الصلب، كرة باتقان من خلف خط المرمى إلى داخل الشباك، وكأنه اختبر وطمأن نفسه قبل مواجهة يوفنتوس، وخرج الماتادور بعد ذلك من الملعب ولسان حاله يقول "كل شيء على ما يرام".

وستقام المباراة بين الفريقين مساء اليوم في تمام الساعة (21:45) بتوقيت موسكو، على ملعب "أليانز (يوفنتوس) أرينا" في مدينة تورينو.

المصدر: "facebook/RealMadrid"

نايف الكوردي