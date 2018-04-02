يوفنتوس يستضيف ريال مدريد في "موقعة ثأرية"

يحتضن ملعب "أليانز (يوفنتوس) أرينا" في مدينة تورينو، غدا الثلاثاء، اللقاء المرتقب بين يوفنتوس وضيفه ريال مدريد، وذلك في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدخل فريق يوفنتوس هذه المباراة مسلحا بعاملي الأرض والجمهور، ومنتشيا بفوزه الثمين على غريمه ميلان (3-1)، يوم السبت الماضي، ضمن المرحلة الثلاثين من الكالتشيو.

وسيحاول اليوفي تحقيق نتيجة مطمئنة على أرضه، قبل خوض لقاء الإياب في معقل خصمه الفريق الملكي، في ملعب "سانتياغو برنابيو"، يوم 11 مارس الجاري، وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور الثمانية الكبار، وبالتالي الثأر من هزيمته أمام العملاق الإسباني (1-4)، في نهائي النسخة الماضية للبطولة.

وسيفتقد الفريق الإيطالي لخدمات مدافعه المغربي مهدي بن عطية ولاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتأهل يوفنتوس إلى دور الستة عشر الكبار، على حساب نظيره توتنهام الإنجليزي، بفوزه عليه (2-1) في عقر داره، في مباراة الإياب، على ملعب ويمبلي، وذلك بعد تعادلهما بهدفين لكل منهما، في مباراة الذهاب.

في المقابل، يدخل ريال مدريد، حامل اللقب، مباراة الغد بكامل نجومه، ويمني النفس بالخروج بنتيجة إيجابية من أرض السيدة العجوز، لكي يسهل على نفسه إمكانية حسم نتيجة المواجهة لصالحه في مباراة الإياب على أرضه وبين جماهيره.

ويعول الفريق الإسباني كثيرا على هذه البطولة "المفضلة لديه"، التي يحمل الرقم القياسي فيها برصيد 12 لقبا، وذلك لأنه اللقب الوحيد الذي بقي لديه للمنافسة عليه، لكي ينقذ موسمه، ويفتح الآفاق للمنافسة فيما بعد على لقبين آخرين وهما كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، اللذين توج بهما في الموسم الماضي أيضا.

وحجز ريال مدريد مقعدا له في الدور ثمن النهائي، على حساب منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي، بفوزه عليه ذهابا (3-1)، وإيابا بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيقوم حكم الساحة التركي كونيت شاكير، بإدارة مباراة يوفنتوس وضيفه ريال مدريد.

وأدار الحكم التركي آخر مباراة بمشاركة ريال مدريد هذا الموسم في مرحلة المجموعات، وخسر الميرنغي فيها أمام مضيفه توتنهام الإنجليزي (1-3)، في لقاء الذهاب.

المصدر: RT

نايف الكوردي