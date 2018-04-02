صخرة دفاع اليوفي: رونالدو تحول إلى وحش!

أشاد صخرة دافع يوفنتوس، الإيطالي جيورجيو كيليني، بالمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد، غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جيورجيو كيليني، في مقابلة مع صحيفة "إل موندو" الإسبانية: "أشعر بالسعادة عندما أتمكن من إيقاف المنافس، فأنا أفكر قبله وأتوقع ما سيقوم به وأفوز في النهاية"، وفي هذا السياق لم يخف كيليني إعجابه بقدرات اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأضاف: "رونالدو غير كثيرا من طريقته، سابقا كان يعول على السعة والفنيات، أما الآن فقد تحول إلى (رقم 9 - ووحش). وهو يلعب وكأنه في المرة الأولى والأخيرة".

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وأوضح مدافع اليوفي الصلب فيما بعد، وخلال مؤتمر صحفي عشية المباراة، طريقة إيقاف كريستيانو رونالدو: "لا أعرف ما إذا كان رونالدو هو أقوى لاعب قابلته في حياتي، لقد سجل العديد من الأهداف ضد جميع الفرق.. يمكن للاعب مثله أن يصنع الفرق، طريقة إيقافه؟ علينا أن نلعب كفريق واحد من أجل التغلب عليه والتقليل من خطورته".

ويتربع الدون رونالدو "صاروخ ماديرا" على عرش صدارة هدافي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، برصيد 12 هدفا، وهو الهداف التاريخي لبطولة التشامبيونز ليغ، برصيد 118 هدفا، خلال 152 مباراة، منها 57 هدفا، في الأدوار الإقصائية، ليكون أكثر لاعب يسجل في هذه الأدوار أيضا.

ويعتبر كريستيانو رونالدو (33 عاما) أول لاعب سجل في أول 8 مباريات في البطولة الأوروبية المرموقة، وثاني لاعب سجل في 9 مباريات متتالية في هذه البطولة، بعد المهاجم الهولندي المعتزل رود فان نيستلروي، إذ سجل الدون 14 هدفا خلال تلك السلسلة، مقابل 12 هدفا للمهاجم الهولندي.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي