مونديال 2026.. المغرب يحتج رسميا على الفيفا

بعث المغرب المرشح لاستضافة مونديال 2026 برسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ينتقد فيها النظام الذي يعتمده الأخير في تنقيط ملفات البلدان المرشحة لتنظيم البطولة.

وجاء في الرسالة الموقعة من رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع والموجهة إلى رئيس الفيفا جاني إنفانتينو: "نعترض بشكل صارم على إبقاء نظام التنقيط وعلى وضعه الحالي (...) ونعتقد أن كل خطوة في هذا الاتجاه ستكون غير متساوية".

واعتبر الاتحاد المغربي أن النظام "يضيف معايير تقنية جديدة لم تكن موجودة في المتطلبات التي بعث بها الفيفا بداية، وتم إرساله في الـ14 من مارس الجاري عند الساعة 16.18، أي قبل أقل من 24 ساعة من تقديم الملف التقني للترشيح المغربي، وقبل نحو 48 ساعة فقط من انتهاء المهلة الرسمية لتقديم ملف الترشيح في الـ16 من مارس عند الساعة 17.00".

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وتقدم المغرب للمرة الخامسة بملف ترشيح لاستضافة بطولة كأس العالم التي ستقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 حاليا، وسيكون في مواجهة ملف ترشيح مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وستتتوجه لجنة تقييم تابعة للفيفا مكونة من خمسة أعضاء إلى الدول المرشحة لتنقيط الملفين، مع إمكانية الاستبعاد "التلقائي" لأي ملف يعتبر غير كاف، قبل التصويت النهائي المقرر في الـ13 يونيو المقبل، عشية انطلاق مونديال روسيا 2018.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض