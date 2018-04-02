كراسنودار يقيل مدربه الروسي شاليموف

أعلن فريق كراسنودار الروسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عبر موقعه الرسمي "فيسبوك"، إقالة مدربه إيغور شاليموف، مشيرا إلى أنه سيتم الكشف عن اسم المدرب الجديد في الأيام القليلة القادمة.

وجاءت إقالة إيغور شاليموف غداة تعادل كراسنودار على أرضه أمام ضيفه أنجي القادم من مدينة محج قلعة، (1-1) في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة التي جرت بينهما، أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 24 من الدوري الروسي الممتاز.

وعين شاليموف بشكل رسمي على رأس الإدارة الفنية لفريق كراسنودار، في مطلع أكتوبر 2016، خلفا للمدرب السابق أوليغ كونونوف المقال من تدريب كراسنودار، أواسط سبتمبر من العام ذاته.

وقاد إيغور شاليموف فريق كراسنودار في 66 مباراة رسمية، حقق خلالها 30 فوزا، مقابل 19 تعادلا، و17 خسارة، ويشغل المركز الرابع في الدوري، برصيد 43 نقطة، قبل 6 جولات من انتهائه، وهو نفس المركز الذي احتله في الموسم الماضي.

المصدر: "vesti.ru"

نايف الكوردي