شاهد.. هدف صاروخي بقدم كريستيان!

خطف الدنماركي كريستيان إيركسن، نجم توتنهام هوتسبير، الأضواء بهدف مذهل، في "الديربي" اللندني، في شباك مضيفه تشيلسي، وذلك في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأطلق الدولي كريستيان إيركسن تسديدة "قذيفة صاروخية" قوية من خارج منطقة الجزاء، ركن الكرة في المقص الأيمن البعيد، مسجلا هدفا التعادل لفريقه، ردا على هدف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

ومن ثم تألق ديلي ألي، زميل كريستيان إيركسن، بإحرازه هدفين متتاليين لتوتنهام، ليقلب تأخره إلى فوز على البلوز (3-1)، في عقر داره، على ملعب "ستامفورد بريدج".

وعزز توتنهام هوتسبير موقعه في المرتبة الرابعة برصيد 64 نقطة، موسعا الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين تشيلسي، صاحب المركز الخامس.

المصدر: RT

نايف الكوردي