بالفيديو.. استقلال طهران يهز شباك الريان القطري

تقدم فريق استقلال طهران الإيراني على ضيفه الريان القطري بهدف في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل الأوزبكستاني سرفر جيباروف هدف التقدم للفريق الإيراني مبكرا، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وضاعف المدافع الإيراني فوريا غفوري، النتيجة لفريقه في الدقيقة 58 من ضربة جزاء.

المصدر: "twitter/alkasschannel"

نايف الكوردي