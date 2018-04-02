بالفيديو.. استقلال طهران يهز شباك الريان القطري
AFP ATTA KENARE
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تقدم فريق استقلال طهران الإيراني على ضيفه الريان القطري بهدف في الشوط الأول للمباراة بينهما اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وسجل الأوزبكستاني سرفر جيباروف هدف التقدم للفريق الإيراني مبكرا، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
فيديو : هدف التقدم #استقلال_طهران الإيراني 1-0 #الريان في الدقيقة 4 #دوري_أبطال_آسيا#كلنا_معاكمpic.twitter.com/23CcvLQRoi— قناة الكأس (@alkasschannel) April 2, 2018
وضاعف المدافع الإيراني فوريا غفوري، النتيجة لفريقه في الدقيقة 58 من ضربة جزاء.
فيديو : هدف #استقلال_طهران الايراني 2-0 #الريان في الدقيقة 58 #دوري_أبطال_آسيا#كلنا_معاكمpic.twitter.com/JF0q4lswu2— قناة الكأس (@alkasschannel) April 2, 2018
المصدر: "twitter/alkasschannel"
نايف الكوردي
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