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نادال يستعيد صدارة التصنيف العالمي

الرياضة

نادال يستعيد صدارة التصنيف العالمي
Reuters Issei Kato
نادال يستعيد صدارة التصنيف العالمي
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استعاد النجم الإسباني رافائيل نادال صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين من السويسري روجر فيدرر، وذلك خلال النسخة الجديدة للتصنيف الصادرة اليوم.

ورغم غياب نادال عن الملاعب خلال الفترة الماضية، للتعافي بأفضل شكل من إصابة عضلية في الفخذ، إلا أن خروج فيدرر من بطولة ميامي للأساتذة، التي كان يحمل لقبها، أدى إلى فقدانه نقاطا ليتراجع في التصنيف العالمي إلى المركز الثاني.

وشهدت قائمة أفضل 10 لاعبين عودة الأمريكي جون إيسنر ليحل تاسعا بعد تتويجه ببطولة ميامي.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين:

1- الإسباني رافائيل نادال

2- السويسري روجر فيدرر

3- الكرواتي مارين شيليتش

4- الألماني ألكسندر زفيريف

5- البلغاري غريغور ديميتروف 

6-الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو 

7- النمساوي دومينيك ثيم

8- الجنوب إفريقي كيفن أندرسون

9- الأمريكي جون إيسنر

10- البلجيكي ديفين غوفين.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض

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