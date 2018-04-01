الأمريكي إيسنر يحرز لقب بطولة ميامي

أحرز الأمريكي جون إيسنر المصنف الرابع عشر لقب بطل دورة ميامي الأمريكية للتنس، بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف الخامس 6-7 (4-7) و6-4 و6-4 الأحد في المباراة النهائية.

وهو اللقب الأول لإيسنر في رابع نهائي في دورات الماسترز ذات الألف نقطة بعدما خسر 3 مرات في إنديان ويلز الأمريكية 2012 أمام السويسري روجيه فيدرر، وفي سينسيناتي الأمريكية 2013 أمام الإسباني رافايل نادال، وباريس 2016 أمام البريطاني اندي موراي.

"You've got two of these already, thanks for letting me have one!"



Some special words from @JohnIsner to Zverev. Sportsmanship + friendship = 🙌#MiamiOpenpic.twitter.com/1MUU2KILEO — Tennis TV (@TennisTV) April 1, 2018

وتوج العملاق الأمريكي (2,08 م) عروضه الرائعة في ميامي بعدما عانى الأمرين في بداية الموسم وودع مبكرا دورة إنديان ويلز قبل أسبوعين، فنجح، اليوم الأحد، في قلب تخلفه في المجموعة الأولى إلى فوز مستحق بفضل إرسالاته القوية.

وهو الفوز الأول لايسنر على زفيريف في 4 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، علما بأن المواجهات الثلاث الأولى كانت جميعها في دورات الألف نقطة، فخسر أمامه في الدور الأول لدورة شنغهاي عام 2016 ودور الـ 32 في دورة ميامي بالذات العام الماضي، ونصف نهائي دورة روما العام الماضي أيضا.

المصدر: أ ف ب