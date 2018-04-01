توتنهام يحقق فوزا تاريخيا على تشيلسي في "البريميرليغ"

حقق توتنهام فوزا تاريخيا على حساب مضيفه وجاره اللندني تشيلسي 3-1، اليوم الأحد، ضمن المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فوز اليوم هو الأول لتوتنهام على ملعب "ستامفورد بريدج" منذ فبراير 1990.

ورغم تقدم تشيلسي في النتيجة عبر نجمه الإسباني ألفارو موراتا في (د.30)، إلا أن توتنهام استطاع العودة وأدرك التعادل عبر الدنماركي كريستيان إيريكسن في (د.45+1) ثم أضاف ديلي ألي الهدف الثاني في (د.62) قبل أن يعود ألي لتسجيل الهدف الثالث في (د.66).

وبهذا الفوز الثمين رفع توتنهام رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بفارق 8 نقاط عن تشيلسي الذي تجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الخامس وتضاءلت آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

المصدر: أ ف ب