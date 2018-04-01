محمد صلاح يتفوق على رونالدو وميسي

فاز النجم المصري محمد صلاح في الاستفتاء التي أجرته الشركة المنتجة للعبة "فيفا 2019" من أجل اختيار شخصية النجم الذي سيتم وضع صورته على غلاف اللعبة في نسختها الجديدة.

وحصل صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على أكثر من من 102 ألف صوت من إجمالي المشاركين في الاستفتاء، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحصل صلاح على نسبة 73% من إجمالي عدد الأصوات بينما جاء ليونيل ميسي في المركز الثاني بنسبة 10% ورونالدو في المركز الثالث بنسبة 7%.

المصدر: وكالات

فادي سيمير