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أرسنال يقسو على ستوك سيتي في "البريميرليغ"

الرياضة

أرسنال يقسو على ستوك سيتي في
Reuters
أرسنال يهزم ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي
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حقق أرسنال انتصارا ثمينا على ضيفه ستوك سيتي 3-0، اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل أهداف المدفعجية كل من بيير إيميريك أوباميانغ ثنائية في (د.75 من ركلة جزاء و86) والفرنسي ألكسندر لاكازيت في (د.89).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال إلى 51 نقطة من 31 مباراة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد ستوك عند النقطة 27 في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

المصدر: وكالات

فادي سيمير

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