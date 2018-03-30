إيمري يحدد موعد عودة نيمار إلى سان جيرمان

أكد مدرب باريس سان جيرمان أوناي إيمري أن النجم البرازيلي نيمار الذي يتعافى في بلاده من عملية جراحية لمعالجة كسر في القدم اليمنى سيعود إلى العاصمة الفرنسية "خلال أسبوعين أو ثلاثة".

وقال إيمري، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي عشية نهائي كأس الرابطة بين سان جيرمان وموناكو حامل لقب الدوري الموسم الماضي: "تحدثت هذا الأسبوع إليه (نيمار)، تحدثنا عن المباراة النهائية (غدا)، وسيكون مركزا" على متابعتها.

وأضاف: "بعد ذلك، سيأتي خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع" إلى العاصمة.

وخضع نيمار في مارس إلى عملية جراحية لمعالجة إصابته بكسر في مشط القدم اليمنى، على يد طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمر، الذي أكد أن فترة الغياب المتوقعة لأغلى لاعب في العالم تمتد ما بين شهرين ونصف، وثلاثة أشهر.

ومن المتوقع أن يجري سان جيرمان والاتحاد البرازيلي لكرة القدم تقييما جديدا للوضع الطبي لنيمار في منتصف أبريل.

ويعول المنتخب البرازيلي على عودة نيمار في وقت ملائم لقيادته في كأس العالم روسيا 2018 سعيا لإحراز اللقب.

المصدر: أ ف ب