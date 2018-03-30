أليغري يحسم قراره مع "السيدة العجوز"

أعرب ماسيميليانو أليغري، اليوم الجمعة، عن رغبته في البقاء مدربا لنادي يوفنتوس الإيطالي، متصدر ترتيب الدوري المحلي لكرة القدم، وحامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة.

وقال مدرب فريق "السيدة العجوز" الذي يتردد اسمه لخلافة الإسباني أوناي إيمري في حال عدم استمرار الأخير في مهامه على رأس الجهاز الفني لباريس سان جرمان الفرنسي: "لدي عقد مع يوفنتوس يمتد حتى 2020. أنا سعيد هنا وأنوي البقاء".

وبدأ أليغري (50 عاما) الإشراف على يوفنتوس عام 2014، وحقق نجاحات كبيرة معه، فقاده إلى لقب الدوري ثلاث مرات متتالية، والكأس المحلية ثلاث مرات أيضا، ونهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2015 و2017.

وفي رصيد أليغري لقب رابع في الدوري الإيطالي مع نادي ميلان عام 2011، والذي حمل الرقم 18 في رصيد النادي اللومباردي.

المصدر: أ ف ب