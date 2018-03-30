"أبو تريكة" يتريث في العودة إلى مصر

كشفت مصادر إعلامية، أن اللاعب الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة لا ينوي العودة إلى القاهرة في الوقت الراهن، بعدما تناقلت العديد من المواقع الإخبارية خبرعودته خلال أيام.

وأوضح المصدر، أن أبو تريكة فضل انتظار حكم محكمة النقض بشأن قضيته في 18 أبريل المقبل، كي لا يضع نفسه أو الدولة في حرج حيال عودته قبل الحكم، بحسب المصدر.

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وأوصت محكمة النقض المصرية، خلال بإلغاء قرار وضع اسم اللاعب المصري محمد أبو تريكة ضمن قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة، وقوائم ترقب الوصول، الذي أصدرته إحدى المحاكم المصرية بسبب تأييد اللاعب لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير