محمد أبو تريكة يعود إلى مصر بعد شطبه من قوائم الإرهاب
تحدثت العديد من التقارير الصحفية عن عودة قريبة للاعب الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة إلى مصر خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تأييد حكم رفع اسمه من قوائم الإرهاب.
وذكر الصحفي علاء عزت المقرب من أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر المعتزل منذ 2013، عبر حسابه في فيسبوك أن أبو تريكة يستعد للعودة خلال الأيام القادمة، بعد انتهاء عقده مطلع شهر أبريل المقبل مع شبكة قنوات "bein sports" حيث يعمل محللا، وذلك بعد تأييد حكم رفع اسمه من قوائم الإرهاب.
وأكد عزت أن "bein sports" خاطبت أبو تريكة بشأن تجديد التعاقد، إلا أنه يرغب في العودة إلى بلاده قبل أن يحسم أمر تجديد عقده من عدمه.
🔴 #أبوتريكة ينهي تعاقده مع «بي إن سبورت» ويعود للقاهرة خلال أيام https://t.co/KHK0fJruwv— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 28, 2018
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يذكر أن محكمة النقض المصرية، أوصت خلال الفترة الماضية بإلغاء قرار وضع اسم اللاعب المصري محمد أبو تريكة ضمن قوائم الجماعات الإرهابية المحظورة، وقوائم ترقب الوصول، الذي أصدرته إحدى المحاكم المصرية بسبب تأييد اللاعب لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
أبوتريكة يقرر العودة إلى القاهرة خلال أيام#أبوتريكة#القاهرة#السعوديةhttps://t.co/xSZF2ooVZOpic.twitter.com/VmpB53kgu2— صحيفة صدى (@slaati) March 28, 2018
المصدر: وكالات
أليكسي اسبر