خبر سار لسان جيرمان بشأن نيمار

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن النجم البرازيلي نيمار سوف يعود للعاصمة الفرنسية باريس، نهاية أبريل المقبل من أجل المشاركة مع "سان جيرمان" في المباريات الأخيرة من الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة إن نيمار قد يشارك مع باريس سان جيرمان مطلع مايو المقبل في المباريات الأخيرة من الدوري الفرنسي، ونهائي كأس فرنسا، الذي سوف يصل له الفريق الباريسي حال عبور كاين في نصف النهائي.

وختمت الصحيفة تقريرها أن نيمار لا يستبعد المشاركة ضد أميان في الدوري الفرنسي، قبل يومين من نهائي كأس فرنسا.

وستكون تلك المشاركة للنجم البرازيلي بمثابة، الاستعداد بصورة قوية للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا مع منتخب السامبا هذا الصيف، في حال التعافي بشكل سليم من الإصابة.

وجاءت التقارير الصحفية الإسبانية، مغايرة للصحافة الرياضية الفرنسية والبرازيلية، التي ذكرت في الفترة الماضية، عدم قدرة نيمار على المشاركة مرة أخرى مع باريس سان جيرمان بعدما أجرى عملية جراحية في قدمه سوف تبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

المصدر: وكالات

فادي سيمير