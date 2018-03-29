صلاح يبدع في أعمال الخير بعيدا عن الأضواء

تكفل اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بزواج 70 عريسا وعروسة من أهل قريته على نفقته الخاصة.

وكشفت صفحة "ليفربول بالعربي"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن المبالغ المادية التي دفعها صلاح لهذا العدد من الزيجات لافتة إلى أن المبلغ الإجمالي 4 ملايين و500 ألف جنيه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبرع فيها النجم المصري صلاح، إذ سبق له وأن قدم العديد من المساعدات لجمعيات خيرية ليس في قريته فحسب وإنما في مختلف المدن المصرية.

ويقدم صلاح مستويات مميزة مع ليفربول مكنته من تصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي (28 هدفا)، كما فرض نفسه كواحد من أبرز نجوم الدوري المصنف ضمن أقوى دوريات العالم.

المصدر: وكالات

فادي سيمير