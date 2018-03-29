فينغر يتعرض لأزمة صحية

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن ستيف بولد مساعد مدرب أرسنال آرسين فينغر، ظهر اليوم الخميس، في المؤتمر الصحفي، خلفا لفينغر بعدما تعرض لمشكلة "أفقدته صوته".

وانضم بولد للجهاز الفني للفريق اللندني عام 2012، بعد عمله في الأكاديمية لمدة 11 عاما، كما ساهم في فوز أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات.

وأكد بولد أن جاك ويلشير وألكسندر لاكازيتي قد تدربا بالفعل في المران الصباحي بعد تعافيهما من الإصابة، لكن لم يعرف بعد ما إن كانا سيشاركان يوم الأحد، أمام ستوك سيتي.

وغاب ويلشير عن منتخب إنجلترا مؤخرا بسبب الإصابة، كما عاد الفرنسي لاكازيتي بعد نجاح العملية الجراحية التي أجراها في الركبة.

ويحتل أرسنال المركز السادس في ترتيب البريمييرليغ، وأصبح يعقد آمالا كبيرة على الفوز ببطولة الدوري الأوروبي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا مباشرة في الموسم المقبل، بعدما باتت مهمته صعبة في الحصول على مقعد في المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي.

المصدر: وكالات

فادي سيمير