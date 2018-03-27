البرازيل ترد الاعتبار بالفوز على ألمانيا "وديا"

حققت البرازيل فوزا معنويا مهما على مستضيفتها ألمانيا 1-0، اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي جمعتهما على الملعب الأولمبي ببرلين، ضمن استعدادات المنتخبين لمونديال روسيا 2018.

سجل هدف السيليساو الوحيد غابرييل جيسوس في (د.38)، ليوقف سلسلة انتصارات "المانشافت" والتي امتدت لـ23 مباراة.

وثأر المنتخب البرازيلي لهزيمته الثقيلة 1-7 أمام نظيره الألماني في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وكانت المباراة هي المواجهة الأولى بين الفريقين منذ الهزيمة الثقيلة على استاد مينيراو بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

المصدر: وكالات

فادي سيمير





