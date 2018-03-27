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اليمن يتأهل إلى كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخه

الرياضة

اليمن يتأهل إلى كأس آسيا 2019 لأول مرة في تاريخه منتخب اليمن لكرة القدم
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ضمن منتخب اليمن المشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019 في الإمارات بغض النظر عن نتيجته أمام نيبال اليوم الثلاثاء.

واستفاد اليمن من فوز الفلبين 2-1 على طاجيكستان في مانيلا، اليوم الثلاثاء، ليضمن الظهور في النهائيات لأول مرة في تاريخه.  

وتتصدر الفلبين المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة لتضمن التأهل للبطولة لأول مرة أيضا في تاريخها مقابل 7 نقاط لليمن ونفس الرصيد لطاجيكستان لكن المنتخب العربي يتفوق في المواجهات المباشرة.  

ويلعب اليمن ضد نيبال في مباراة تحصيل حاصل في الدوحة.  

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة من المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا للانضمام إلى 12 منتخبا تأهلت مباشرة عبر تصفيات كأس العالم 2018 وهي السعودية وقطر وسوريا والعراق وإيران واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان والصين وتايلاند بجانب الإمارات صاحبة الضيافة.

المصدر: رويترز

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