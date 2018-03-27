كل شيء

صفقة دعاية تحرم إنجلترا من اللعب بكرة مونديال 2018

27 مارس 2018 | 11:55 GMT
صفقة دعاية تحرم إنجلترا من اللعب بكرة مونديال 2018
انسخ الرابط https://ar.rt.com/k19k
John Sibley / Reuters

ذكرت تقارير صحفية أن منتخب إنجلترا سيلعب مباراة واحدة فقط، من أصل ثلاث مباريات ودية مقبلة، بكرة القدم الرسمية لكأس العالم بسبب ارتباط الاتحاد الإنجليزي بعقد طويل مع شركة نايكي.

واستخدمت عدة منتخبات، منها ألمانيا وإسبانيا، كرة أديداس تيلستار الخاصة بكأس العالم 2018 في مباريات ودية قبل خوض النهائيات في روسيا الصيف القادم.

وسيستخدم فريق المدرب غاريث ساوثغيت كرة نايكي في اللقاء الودي أمام إيطاليا في استاد ويمبلي اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن عقد للاتحاد الإنجليزي مع الشركة الأمريكية، ويمتد التعاقد بخصوص الكرة لغاية 2030.

إقرأ المزيد
البروفة الأخيرة للمنتخبات قبل إعلان قوائم اللاعبين المونديالية

وقالت صحيفة تايمز البريطانية إن إنجلترا ستلعب بكرة نايكي خلال لقاء ودي أمام نيجيريا في الثاني من يونيو القادم أيضا، لكن الشركة الأمريكية الشهيرة المتخصصة بإنتاج الألبسة والمعدات الرياضية، سمحت للاتحاد الإنجليزي بتجربة كرة المونديال الرسمية في المباراة الودية الأخيرة أمام كوستاريكا في السابع من يونيو، أي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم بأسبوع.

وستكون هذه المرة الوحيدة التي ينال فيها منتخب الأسود الثلاثة فرصة تجربة الكرة في مباراة قبل افتتاح مشواره في كأس العالم أمام تونس في 18 يونيو.

وتلعب إنجلترا في المجموعة السابعة إلى جانب كل من تونس وبنما وبلجيكا.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر

مشهور في المجتمع
شجاعي سعيد بالعودة للمنتخب الإيراني بعد المأزق الإسرائيلي
27 مارس 2018 | 12:37 GMT
صفقة دعاية تحرم إنجلترا من اللعب بكرة مونديال 2018
27 مارس 2018 | 11:55 GMT
مشجعون يقتحمون ملعب مباراة البرتغال وهولندا لمعانقة رونالدو (فيديو)
27 مارس 2018 | 09:56 GMT
انتقادات لصورة محمد صلاح على طائرة المنتخب المصري
27 مارس 2018 | 05:29 GMT
هولندا تقسو على البرتغال "وديا"
26 مارس 2018 | 21:06 GMT
سلسلة الأرقام المثيرة .. 80 يوما على انطلاق مونديال روسيا 2018
26 مارس 2018 | 19:48 GMT
سامباولي يؤكد جهوزية ميسي لمواجهة إسبانيا
26 مارس 2018 | 18:47 GMT
باب "الأسود الثلاثة" مفتوح للجميع بحسب ساوثغيت
26 مارس 2018 | 18:14 GMT
الأوروغواي تهزم ويلز وتتوج بكأس الصين الدولية
26 مارس 2018 | 15:14 GMT
تيتي يعترف بأن "سباعية" ألمانيا جرح لم يندمل
26 مارس 2018 | 14:50 GMT
البروفة الأخيرة للمنتخبات قبل إعلان قوائم اللاعبين المونديالية
26 مارس 2018 | 14:05 GMT
اتحاد الكرة المصري يكشف لـ"RT" طموح منتخب مصر في كأس العالم 2018
26 مارس 2018 | 08:43 GMT
الفيفا يشيد بتحضيرات فولغوغراد لمونديال 2018
25 مارس 2018 | 21:12 GMT
إرباك في منتخب إيران لاستدعاء لاعب خاض مباراة ضد فريق إسرائيلي
25 مارس 2018 | 20:09 GMT
السعودية.. تسيير رحلات خاصة بمونديال روسيا 2018
25 مارس 2018 | 18:46 GMT
الحارس البلجيكي كورتوا يغيب عن مواجهة السعودية
25 مارس 2018 | 17:51 GMT
أسطورة برشلونة لا يرى عائقا أمام انتقال نيمار إلى ريال مدريد
25 مارس 2018 | 16:01 GMT
الفيفا مرتاح لسير التحضيرات في ملعب نيجني نوفغورود
25 مارس 2018 | 14:35 GMT
المغرب يواجه أوزبكستان وديا استعدادا لمونديال روسيا
25 مارس 2018 | 13:23 GMT
مواجهة مرتقبة بين أحفاد الفراعنة والإغريق
25 مارس 2018 | 13:16 GMT
بوفون يرشح 4 منتخبات للتتويج بمونديال روسيا
25 مارس 2018 | 08:43 GMT
بالفيديو.. تشيلي تهزم السويد بهدف قاتل
24 مارس 2018 | 19:15 GMT
الشمشون الكوري يسقط أمام إيرلندا الشمالية.. (فيديو)
24 مارس 2018 | 16:54 GMT
افتتاح أول حديقة بمناسبة مونديال 2018 في سوتشي
24 مارس 2018 | 16:21 GMT
المكسيك تقسو على آيسلندا بثلاثية وديا
24 مارس 2018 | 14:37 GMT
بيرو تهزم كرواتيا .. فيديو
24 مارس 2018 | 12:55 GMT
لينغارد يقود إنجلترا لفوز صعب على هولندا
24 مارس 2018 | 08:37 GMT
فوز معنوي للمغرب على صربيا استعدادا لمونديال روسيا
24 مارس 2018 | 07:28 GMT
كولومبيا تقلب الطاولة على فرنسا في مباراة مثيرة (فيديو)
24 مارس 2018 | 07:03 GMT
شاهد.. أهداف مباراة ألمانيا وإسبانيا
23 مارس 2018 | 22:20 GMT
الأرجنتين تقهر إيطاليا.. (فيديو)
23 مارس 2018 | 22:09 GMT
بالفيديو.. رونالدو يرد التحية للفرعون محمد صلاح
23 مارس 2018 | 21:54 GMT
النرويج تروض الكنغر الأسترالي (فيديو)
23 مارس 2018 | 21:23 GMT
شاهد.. هدف محمد صلاح في شباك منتخب رونالدو
23 مارس 2018 | 21:14 GMT
ثلاثية برازيلية في شباك "لوجنيكي"
23 مارس 2018 | 21:04 GMT
شاهد.. تونس تفسد سجل إيران
23 مارس 2018 | 20:27 GMT
شاهد.. هدف السعودية في مرمى أوكرانيا
23 مارس 2018 | 20:01 GMT
فيديو.. السيليساو البرازيلي يقسو على الدب الروسي
23 مارس 2018 | 18:16 GMT
التشكيلة الأساسية لمواجهة روسيا والبرازيل
23 مارس 2018 | 15:22 GMT
اليابان تتعادل مع مالي وديا
23 مارس 2018 | 14:55 GMT