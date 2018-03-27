صفقة دعاية تحرم إنجلترا من اللعب بكرة مونديال 2018

ذكرت تقارير صحفية أن منتخب إنجلترا سيلعب مباراة واحدة فقط، من أصل ثلاث مباريات ودية مقبلة، بكرة القدم الرسمية لكأس العالم بسبب ارتباط الاتحاد الإنجليزي بعقد طويل مع شركة نايكي.

واستخدمت عدة منتخبات، منها ألمانيا وإسبانيا، كرة أديداس تيلستار الخاصة بكأس العالم 2018 في مباريات ودية قبل خوض النهائيات في روسيا الصيف القادم.

وسيستخدم فريق المدرب غاريث ساوثغيت كرة نايكي في اللقاء الودي أمام إيطاليا في استاد ويمبلي اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن عقد للاتحاد الإنجليزي مع الشركة الأمريكية، ويمتد التعاقد بخصوص الكرة لغاية 2030.

England will have only one match to practise with the World Cup ball in the build-up to the tournament because of the FA’s commercial commitments to Nike - though Holland were permitted to use the Adidas ball last night | @MattHughesTimes https://t.co/FwAvxqQ80x — Times Sport (@TimesSport) March 27, 2018

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وقالت صحيفة تايمز البريطانية إن إنجلترا ستلعب بكرة نايكي خلال لقاء ودي أمام نيجيريا في الثاني من يونيو القادم أيضا، لكن الشركة الأمريكية الشهيرة المتخصصة بإنتاج الألبسة والمعدات الرياضية، سمحت للاتحاد الإنجليزي بتجربة كرة المونديال الرسمية في المباراة الودية الأخيرة أمام كوستاريكا في السابع من يونيو، أي قبل انطلاق نهائيات كأس العالم بأسبوع.

وستكون هذه المرة الوحيدة التي ينال فيها منتخب الأسود الثلاثة فرصة تجربة الكرة في مباراة قبل افتتاح مشواره في كأس العالم أمام تونس في 18 يونيو.

وتلعب إنجلترا في المجموعة السابعة إلى جانب كل من تونس وبنما وبلجيكا.

المصدر: رويترز

أليكسي اسبر