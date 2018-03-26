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البروفة الأخيرة للمنتخبات قبل إعلان قوائم اللاعبين المونديالية

26 مارس 2018 | 14:05 GMT
البروفة الأخيرة للمنتخبات قبل إعلان قوائم اللاعبين المونديالية
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Александр Вильф / Sputnik

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى العديد من الملاعب حول العالم غدا الثلاثاء، حيث ستشهد مواجهات من العيار الثقيل بين أقوى المنتخبات العالمية التي تواصل استعداداتها لمونديال روسيا.

وتعتبر جولة المباريات الودية غدا الثلاثاء هي الأخيرة قبل إعلان المنتخبات لقوائمها النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا الصيف القادم، ويتطلع مدربو هذه المنتخبات إلى استغلال هذه الجولة لتجربة كل الأوراق المتاحة لديهم.

وتعلن المنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال قوائمها الأولية التي تتسع لـ35 لاعبا في منتصف مايو المقبل، فيما سيقلص كل منتخب قائمته إلى 23 لاعبا فقط قبل الرابع من يونيو المقبل، آخر موعد لتقديم قوائم اللاعبين المشاركين في المونديال إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وتخوض المنتخبات الكبيرة جولة ودية مثيرة حيث تشهد عدة مواجهات من العيار الثقيل في مقدمتها المواجهة المثيرة والثأرية بين منتخبي ألمانيا والبرازيل، كما يحل المنتخب الفرنسي ضيفا على نظيره الروسي، فيما تصطدم إسبانيا بالتانغو الأرجنتيني ويستضيف المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي.

وبالنسبة للمنتخبات العربية المتأهلة للمونديال، فسيواجه منتخب تونس نظيره الكوستاريكي، ويستضيف المغرب منتخب أوزبكستان، ويواجه المنتخب المصري نظيره اليوناني، فيما يحل منتخب السعودية ضيفا على بلجيكا.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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