مواجهة مرتقبة بين أحفاد الفراعنة والإغريق

يخوض منتخب مصر، يوم الثلاثاء المقبل، مباراة دولية ودية بكرة القدم، ضد نظيره اليوناني، وذلك ضمن معسكره التدريبي في سويسرا، استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

وستكون هذه المباراة الثانية بالنسبة لمنتخب مصر، ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الحالية، إذا أهدر منتخب الفراعنة فوزا كان في متناوله أمام نظيره البرتغالي (1-2)، في الوقت القاتل المحتسب بدلا عن الضائع من اللقاء، الذي جمعهما يوم الجمعة الماضي.

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فقد وضع النجم المصري محمد صلاح منتخب بلاده في المقدمة، بهدف رائع أحرزه في الدقيقة 56، ورد عليه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدفين قاتلين، في الدقيقتين الثانية والرابعة من الوقت الضائع.

وأوقعت قرعة مونديال روسيا 2018، منتخب مصر، في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبات روسيا (البلد المنظم)، الأوروغواي، والسعودية.

المصدر: RT

نايف الكوردي