اتحاد الكرة المصري يكشف لـ"RT" طموح منتخب مصر في كأس العالم 2018

كشف اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري والنائب البرلماني، أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم يهدف إلى أكثر من مجرد التمثيل المشرف في كأس العالم بروسيا 2018.

وأكد اللواء ثروت سويلم "أن مصر يوجد فيها 90 مليون مدرب، وكل مدرب منهم يختلف مع المدير الفني لمنتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر، ورغم اختلافنا معه إلا أنه مدرب ناجح في إدارته للمباريات".

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وأشار إلى أن الدليل على ذلك هو مباراة مصر والبرتغال، التي ظهر فيها المنتخب المصري على مستوى جيد، وهذا يدل على أن المدير الفني للمنتخب المصري له فكر ناجح.

وشدد على أن منتخب مصر طموحه ليس الأداء المشرف فقط، ولكن لديه طموح للوصول إلى الأدوار التالية في كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري في بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا هذا الصيف، ضمن المجموعة الأولى بجانب كل من المنتخب الروسي المضيف والسعودية والأوروغواي.

المصدر: RT