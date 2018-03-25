الفيفا يشيد بتحضيرات فولغوغراد لمونديال 2018

أشاد مدير المسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كولين سميث، بتحضيرات ملعب "فولغوغراد أرينا" لنهائيات كأس بطولة العالم 2018.

وقال كولين سميث، يوم الأحد، للصحفيين: "نحن اليوم نركز على ملعب. ونتوقع أن يصبح جاهزا في القريب العاجل، لقد أنجز الكثير، ولم تبق سوى اللمسات الأخيرة، كل شيء سيكون جاهزا مع انطلاق كأس العالم. لقد تركت فولغوغراد انطباعا قويا لدينا بانتهازها الفرصة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية".

وأشار مسؤول الفيفا إلى أن المباراة النهائية لمسابقة كأس روسيا لكرة القدم، يوم 9 مايو المقبل، في فولغوغراد، ستكون بمثابة اختبار لدرجة استعداد الملعب لكأس العالم.

Sputnik

وبدأت المرحلة النهائية من الزيارة التفقدية السابعة من قبل الفيفا واللجنة المنظمة "روسيا 2018"، يوم 20 مارس، من مدينة يكاترينبورغ، وكانت المحطة الثانية في مدينة سمارا، يوم الأربعاء الماضي، ومن ثم قام مسؤولو الفيفا بزيارة تفقدية إلى مدينتي سارانسك ونيجني نوفغورود، يومي الخميس والسبت على الترتيب، قبل وصولهم اليوم إلى مدينة فولغوغراد. والمحطة الأخيرة في هذه الجولة ستكون مدينة كالينينغراد ، غدا الاثنين.

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ويتسع ملعب "فولغوغراد أرينا" لـ 45 ألف متفرج، ويستضيف أربع مباريات ضمن دور المجموعات من البطولة، وهي:

تونس - إنجلترا (18 يونيو)

نيجيريا - آيسلندا (22 يونيو)

السعودية - مصر (25 يونيو)

اليابان - بولندا (28 يونيو).

وتستضيف روسيا مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، في الفترة من 14 يونيو ولغاية 15 يوليو، على 12 ملعبا، في 11 مدينة.

المصدر: "تاس"

نايف الكوردي