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إرباك في منتخب إيران لاستدعاء لاعب خاض مباراة ضد فريق إسرائيلي

25 مارس 2018 | 20:09 GMT
إرباك في منتخب إيران لاستدعاء لاعب خاض مباراة ضد فريق إسرائيلي
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Zoubeir Souissi / Reuters

هاجم نائب إيراني، اتحاد كرة القدم في بلاده لسماحه للاعب مسعود شجاعي بالعودة إلى صفوف المنتخب، الذي يستعد للمشاركة بمونديال روسيا 2018، لخوضه مباراة ضد فريق إسرائيلي.

وتعرض مسعود شجاعي قائد المنتخب الإيراني، البالغ من العمر 33 عاما، وزميله اللاعب إحسان حجي صفي، لانتقادات في إيران بعد مشاركتهما مع فريقهما اليوناني بانيونيوس، خلال مباراة ضد فريق مكابي تل أبيب، في أغسطس الماضي، ضمن تصفيات الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وأعلن نائب وزير الرياضة محمد رضا دافارزاني حينها أن اللاعبين قد يتم منعهما من اللعب مدى الحياة، لكن حجي صفي استمر باللعب مع المنتخب في حين لم يشارك شجاعي في أي مباراة حتى المواجهة الأخيرة لإيران، أمس السبت، التي خسرت فيها أمام تونس بهدف وحيد وديا.

وقال النائب المتشدد محمد علي بورمختار في حديث لوكالة "أنباء فارس" إن: "دعوة مسعود شجاعي مجددا إلى صفوف المنتخب، بعد اللعب ضد النظام الصهيوني، يبين أن اتحاد كرة القدم لم يتخذ أي إجراء جدي في هذه الموضوع".

وأضاف أنه سيتم استجواب وزير الرياضة بعد عطلة رأس السنة الإيرانية.

وقال مسعود شجاعي خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة تونس: "أنا سعيد بأن أكون ضمن هذا المنتخب، وبالرغم من أن اللائحة النهائية (لتشكيلة كأس العالم) لم تعلن بعد، لكن حقيقة أنني الآن ضمن هذا الفريق يعني إني سعيد وفخور جدا".

ولا تعترف إيران بشكل علني بمنع لاعبيها من المشاركة في مباريات ضد إسرائيليين لوجود قوانين دولية حازمة تحظر التدخلات السياسية في الرياضة.

وطفت هذه المسألة على السطح من جديد في الأسابيع الماضية بعد أن تعمّد المصارع الإيراني علي رضا كريمي ماشياني خسارة مباراة دولية ضمن بطولة العالم للمصارعة في بولندا، في نوفمبر الماضي، ليتجنب مواجهة مصارع إسرائيلي ضمن جولة لاحقة.

واستقال رئيس اتحاد المصارعة الإيراني، الشهر الماضي، مع شعوره بالامتعاض، وقال إن الرياضيين الإيرانيين الشبان يجبرون على الكذب والسلطات تتركهم يدفعون ثمن سياساتها.

وصرح رسول خادم الذي يحمل ميدالية أولمبية ذهبية لإحدى الإذاعات الرسمية قبيل تقديم استقالته "إجبار رياضي على قبول الهزيمة أو تمضية ليلة بكاملها يبحث عن تقرير طبي ليس أمرا صحيحا".

ومن المقرر أن تخوض إيران مباراة ودية أمام منتخب الجزائر، يوم الثلاثاء المقبل، في طهران، وذلك ضمن استعداداتها للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا في الفترة ما بين (14 يونيو و15 يوليو).

وأوقعت قرعة مونديال 2018، منتخب إيران ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب كل من إسبانيا، البرتغال، والمغرب.

المصدر: "afp"

نايف الكوردي

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