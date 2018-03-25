السعودية.. تسيير رحلات خاصة بمونديال روسيا 2018

أنهت الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، جدولة رحلاتها المباشرة بين كل من الرياض وجدة وبين موسكو، تزامناً مع انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، التي يشارك فيها الأخضر.

وستقوم السعودية بتسيير رحلة مباشرة يوميا بين المملكة وموسكو اعتباراً من 12 يونيو المقبل، وذلك عبر طائراتها الحديثة من طراز "B777-300ER" بدرجتي رجال الأعمال والضيافة.

وأطلقت الخطوط السعودية عبر برنامج "عطلات السعودية" عدة باقات متنوعة تتضمن تذاكر السفر والإقامة والمواصلات وغيرها من الخدمات التي يحتاج إليها كل من يرغب لمتابعة مباريات الأخضر والمنتخبات العالمية في مونديال روسيا، من قلب الحدث. كما تم تأمين رحلات المواصلة الداخلية في روسيا إلى كل المدن المستضيفة لمباريات المونديال بالتعاون مع شركاء الخطوط السعودية في تحالف سكاي تيم الدولي.

ويقص منتخب السعودية مع مضيفه الروسي، شريط نهائيات بطولة كأس العالم 2018، يوم 14 يونيو المقبل، على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي الأوروغواي ومصر.

المصدر: "alriyadh.com"

نايف الكوردي